Atlético Grau mejoró bastante en comparación con el partido anterior, pero les faltó los goles y un mayor poder ofensivo y al final tuvo que repartirse los puntos ante Sport Huancayo, que se vio beneficiado con un punto jugando de visita.

Fue por segunda fecha del Torneo Apertura jugado en el horno del Estadio Campeones del 36 de Sullana, donde ambos equipos buscaban lograr su primera victoria y solo lograron el primer empate sin goles en el presente torneo.

Tras este resultado, ambas escuadras siguen sin poder conseguir un triunfo y solo registran 1 punto. Actualmente, el equipo albo y el “Rojo Matador” se ubican en el puesto 15 y 14 de la tabla de posiciones, respectivamente.

INICIOS

Un primer tiempo intenso, aunque los albos en los primeros momentos le costó tener la pelota y dominarlo, hasta que Franco y Guarderas mejoraron y Diego Barreto subió el protagonismo y buscó los espacios laterales de Rodrigo Neira y Aldair Vásquez.

Un primer tiempo, donde Grau bien pudo acabar con un mejor score y no en blanco, pues tuvieron más llegadas de peligro pero sin concretar, ya sea por apresuramiento y otro por puntería por intermedio de Elsar Rodas, Neira, Rául Ruidíaz, y Vásquez.

A los 20 minutos fue cambiado la “Pulga” Ruidíaz que salió lesionado y en su lugar ingresó Isaac Camargo, quien hizo más ofensivo el dominio.

En el cuadro del “Rojo matador” también tuvo lo suyo y casi logran el gol, pero no por mérito propio, sino por un blooper del “pato” Álvarez, que Caballero no supo aprovechar.

SIN GOLES

El cuadro visitante que dirige el técnico Roberto Mosquera bajó sus revoluciones en el segundo tiempo y dejó el protagonismo al equipo local, que no supo aprovechar. El duelo se tornó muy friccionado y disputado en todos los sectores del campo y las ocasiones de gol fueron escasas.

En los minutos finales, un centro de Sanguinetti llevó peligro a la portería del Grau, mientras para el local, Santiago Torres probó con un remate cruzado en la última parte del duelo, pero salió desviado.

Grau intentó por todos los medios, pero no tuvo la capacidad de lograr un triunfo. Ahora le queda mejorar y volver a ser el animador del campeonato. El sábado 14 tendrá que enfrentar al Sport Boys en el Callao.