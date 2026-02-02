El entrenador albo Ángel Comizzo reconoció que UTC fue superior a ellos, destacó la actitud que tuvo el equipo, pero criticó que le hayan designado al referí Junior Rivera, quien debutó en la Primera División.

“Tuvimos bajas de jugadores. Hemos recibido 14 jugadores en poco tiempo y solo tuvimos 60 minutos de pretemporada con Sullana. Estoy mal por el resultado, pero sí, estoy cansado y podrido que nos pongan árbitros novatos, habiendo tantos buenos árbitros en el país, hoy nos ponen a uno sin experiencia, ¿hasta cuándo nos harán esto?” , manifestó Comizzo.

OBJETIVO

“ La expectativa siempre es tratar de hacer un buen campeonato y pelear por estar en la Sudamericana o Libertadores. El año es largo y sabemos que tenemos que ir mejorando partido a partido, y lo vamos a lograr porque tenemos material humano ”, dijo el técnico.

Cabe señalar que el equipo albo fue derrotado por 2-0 ante UTC en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca, en una tarde de lluvia. Esté sábado enfrentará a Sport Huancayo jugando de local