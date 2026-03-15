Luego de la caída ante Sporting Cristal, el cuadro de Alianza Atlético de Sullana sale a recuperar terreno ante su similar de Deportivo Moquegua (equipo recién ascendido) por la séptima fecha del Torneo Apertura.

El cotejo se jugará hoy desde las 3:30 p.m. en el Estadio Campeones del 36 de Sullana , bajo el arbitraje del referí Edwin Ordóñez (FIFA).

PUEDES VER: Todo Sullana celebra clasificación de Alianza Atlético a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

LAS BAJAS

El técnico Federico Urciuoli no podrá dirigir a sus pupilos por haber sido suspendido una fecha por la Comisión de Justicia, pero ha preparado un esquema muy ofensivo para desde el arranque salir a quedarse con los 3 puntos en disputa.

Además de Urciuoli, también ha sido suspendido Tomás Ignacio Di Lorenzo del comando técnico al cual le han impuesto 4 fechas de suspensión por la trifulca generada en los últimos minutos del cotejo ante los “rimenses”.

Otras bajas para el cuadro sullanero serán los futbolistas: José Villegas y Gastón Román Suárez con una fecha cada uno, expulsados ante Cristal por doble tarjeta amarilla.

La directiva ya puso a la venta las entradas que tendrán un valor de tribuna de occidente a S/30.00 la general, niños S/15.00 y conadis S/24.60. Mientras para la tribuna popular, la general cuesta S/20.00 y los niños S/10.00.

MIRA ESTO: Liga 1: Atlético Grau buscará empezar la recuperación

SUDAMERICANA

El jueves 19 se realizará el sorteo de la Fase de Grupos de la Conmebol Sudamericana, donde el equipo de Alianza Atlético (Perú) está en el bolillero N° 4 junto a los equipos de Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (argentina), Recoleta (Paraguay), Juventud (Uruguay), O’Higgins (Chile), Carabobo (Venezuela), Botafogo (Brasil).

En la Fase de Grupos, cada equipo jugará un partido en condición de local y un partido de visita, contra cada uno de los otros equipos del mismo grupo.

Cabe señalar que el ganador de cada grupo clasificará directamente para la fase de Octavos de final y el segundo de cada grupo clasificará para los Playoff de Octavos de final.

También se conoció que el club “Churre” seguirá usando el Estadio Mansiche de Trujillo para jugar los tres partidos internacionales de Copa Sudamericana como local, ante la falta de un estadio apropiado en la región Piura.