El equipo “Churre” del técnico Federico Urciuoli, logró estar en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana luego de ganar por 2-0 a Deportivo Garcilaso con goles de Franchesco Flores y Franco Coronel, la dupla “Franc”.

Fue en el estadio Mansiche donde aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y acceder al sorteo programado para el jueves 19 de marzo, donde conocerá a sus rivales en el torneo continental.

CONTENTOS

Con buen fútbol y gran actuación de sus nuevos refuerzos, los “churres” jugaron un gran partido ante los cuzqueños que contaban con Agustín Graneros y Horacio Benincasa, exjugadores “Churres”.

Un partido que dejó gran entusiasmo a sus seguidores que en gran cantidad asistieron hasta la ciudad de la primavera para alentarlos.

Para su técnico Federico Urciuoli, sus pupilos siguieron las pautas dadas en ambos tiempos.

“ Destaco la entrega del equipo, logramos esperar y los jugadores siguieron paso a paso la estrategia logrando la histórica clasificación a la fase de grupos. Gracias a ese esfuerzo colectivo pudimos mantener la ventaja y cerrar el partido en los minutos finales. Este logro internacional eleva el prestigio del club ”, dijo.

Por su parte, Franco Coronel, autor del segundo gol, indicó estar contento por haber logrado ingresar a la fase de grupos. “ Es importante el triunfo logrado junto a mis compañeros. En lo personal satisfecho, me tocó entrar y contento porque metí el gol. Espero seguir sumando más, para alegría de la gente, que siempre nos apoya ”, dijo.

LOS GRUPOS

Los 16 equipos ganadores de la fase preliminar definirán a dos participantes de los países de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Con todos los clasificados, se definirán los bombos. En el bombo 1 estarán River y Racing y en los otros ya seguros como cabezas de serie son Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Santos.

En el bombo 4, Deportivo Riestra y Barracas Central junto a los 4 perdedores de fase 3 de Copa Libertadores.