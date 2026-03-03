Teniendo como escenario el Estadio Mansiche de Trujillo, hoy a las 9:00 p.m. se juega el partido entre Alianza Atlético de Sullana y Deportivo Garcilaso del Cusco, por la etapa preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

Este único encuentro llevará al ganador a avanzar a la siguiente fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Liga 1: Los “Churres” empatan a cero goles con ADT de Tarma

LOS RIVALES

El cuadro del “Vendaval del Norte” cerró ayer el último entrenamiento en su Villa Deportiva y quedó listo para viajar a la ciudad de la eterna primavera.

El equipo sullanero, que es dirigido por el entrenador argentino Federico Urciuoli, aseguró su pase a la Sudamericana de este año tras ocupar la quinta posición en la tabla acumulada de la Liga 1 2025.

“Jugar la Copa da prestigio, el esfuerzo del plantel tiene que ser el triple. Estamos ilusionados con lo que se viene y lo vamos a enfrentar de la mejor manera ”, remarcó el entrenador.

Mientras que Deportivo Garcilaso viene de sufrir una derrota en los últimos minutos por 2-3 ante su clásico rival Cienciano del Cusco y se ubica en el puesto 13, con cinco unidades.

Los dirigidos por el técnico Hernán Lisi alcanzaron la plaza al quedar en la sétima posición en la tabla del año pasado. Lisi sostuvo que su equipo tiene este martes “una nueva final por la Copa Sudamericana” y espera mejorar la definición en el área rival para superar la llave.

MIRA ESTO: Liga 1. Jugador “Churre” Germán Díaz feliz con el empate ante Cienciano

LAS ENTRADAS

La directiva de la Asociación Deportiva Alianza Atlético dio a conocer que las entradas ya están disponibles en Teletickets. Los precios para Butaca norte y sur están a S/ 100, Occidente sur y norte S/ 100 y para Conadis a S/ 81.80.

Asimismo en un comunicado señala que los asistentes al encuentro y según la Conmebol, están prohibidos de portar bengalas o cualquier elemento pirotécnico, portar banderolas o textiles que superen las medidas permitidas (1.50 x 2.00 m) y, además, que porten publicidad comercial o mensajes políticos.

Estas medidas buscar garantizar la seguridad de espectáculo, y cumplimiento del torneo internacional.