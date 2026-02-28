Alianza Atlético y ADT no sacaron diferencias y se contentaron con el empate a cero goles. El cuadro de Federico Urciuoli, quizá pensando en el partido por la Copa Sudamericana, no arriesgó mucho y guardó a sus referentes para el partido del martes ante Deportivo Garcilaso.

Los hinchas que fueron al Estadio Campeones del 36, un poco decepcionados por lo mostrado en el campo de juego, pues con el regreso de Guillermo Larios (luego de cumplir 5 fechas de suspensión), el debut de Eder Hermosa en el arco y el sullanero Luigui Alburqueque en la defensa, no se logró un triunfo en casa.

De esta manera, los “Churres” dejaron pasar una gran oportunidad para acercarse a los punteros en la quinta fecha del Torneo Apertura. Ahora el plantel está enfocado en el partido por la Sudamericana donde buscará avanzar a la fase de grupo.

APÁTICO

En los primeros minutos del encuentro fue el equipo rival quien intentó llegar al arco de Eder Hermosa, pero lo hizo en forma muy displicente.

Esto duró muy poco, porque el equipo local empezó a acomodarse mejor en el campo y fue tomando más protagonismo al tener más aproximaciones de cara al arco rival, pero sin crear serio peligro.

En la complementaria, la ocasión más clara del partido fue para ADT, que en los descuentos logró anotar un tanto que parecía darle el triunfo, pero fue anulado por posición adelantada, un remate de chalaca venció al portero, pero el juez anuló la jugada por un off side.