El equipo de Alianza Atlético saldrá hoy a hacer respetar la casa, cuando a las tres de la tarde enfrente a su similar del ADT de Tarma, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

El árbitro Víctor Cori Díaz será el encargado de dirigir este encuentro a jugarse en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, mientras el referí Ítalo Gonzáles estará dirigiendo el VAR.

RIVALES

El equipo dirigido por Federico Urciuoli se encuentra motivado tras empatar 1-1 al Cienciano jugando en el Cusco, mientras su rival ADT también empató ante UTC, luego de ir ganando 2-0 en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la ubicación en la tabla, los sullaneros están en el casillero 9no. con 5 puntos y ADT de Tarma en el puesto 15 con 4 puntos.

El equipo “Churre” dejó expedito su once con que arrancará ante los tarmeños y según se pudo conocer, enviará al campo a Prieto; Perleche, Suárez, Villegas, Gordillo; Pérez, Díaz, Fernández; Coronel, Penilla y Robaldo.

El técnico de ADT Pablo Trobbiani, que no podrá contar con Pérez (por expulsión), lo haría con: Valencia, Narváez, Soto, Gómez, Ojeda, Guivín, Albino, Benites, Rojas, Cabello y Rengifo.

SUDAMERICANA

Luego de este partido, el equipo “Churre” se prepara para viajar a la ciudad de Trujillo para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

El encuentro está pactado para jugarse este martes 3 de marzo, a partir de las 9:00 p.m., en el Estadio Mansiche y hasta allá llegarán cientos de hinchas sullaneros para alentarlos.

Se ha previsto que para este partido tan importante para la historia de club sullanero, la disposición de 5 buses para ir alentar, cuya salida está prevista para el lunes 2. Las reservas e informes solo a interesados a través del WhatsApp 958-431-318.