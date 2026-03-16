El técnico brasileño presentó su primera lista al mando de la selección peruana para la fecha FIFA de marzo. Destacan las ausencias de Renato Tapia y Paolo Guerrero. (Fotos: Paloma del Solar/ @photo.gec)
El técnico brasileño presentó su primera lista al mando de la selección peruana para la fecha FIFA de marzo. Destacan las ausencias de Renato Tapia y Paolo Guerrero. (Fotos: Paloma del Solar/ @photo.gec)

El técnico brasileño Mano Menezes anunció su primera convocatoria al mando de la Selección Peruana de Fútbol de cara a los amistosos internacionales frente a Selección de fútbol de Senegal y Selección de fútbol de Nicaragua, que se disputarán en la fecha FIFA de marzo.

La nómina presenta varias novedades, principalmente por la presencia de futbolistas del torneo local y por la ausencia de referentes como Renato Tapia y Paolo Guerrero, este último con 42 años y actualmente jugador de Alianza Lima.

Convocados de Perú para los amistosos de marzo

Arqueros

  • Pedro Gallese – Deportivo Cali
  • Diego Enríquez – Sporting Cristal
  • Diego Romero – Universitario

En la portería no hubo mayores sorpresas. Gallese continuará como titular, acompañado por Enríquez y Romero, quienes ya habían sido convocados anteriormente.

Defensas

  • Alfonso Barco – HNK Rijeka (Croacia)
  • César Inga – Universitario
  • Fabio Gruber – Núremberg
  • Marcos Huamán – Alianza Lima
  • Marcos López – FC Copenhague
  • Matías Zegarra – FBC Melgar
  • Miguel Araujo – Sporting Cristal
  • Oliver Sonne – Sparta Praga
  • Renzo Garcés – Alianza Lima

La principal novedad es Alfonso Barco, quien recibe su primer llamado a la selección tras su buen momento en el fútbol croata.

Mediocampistas

  • Adrián Quiroz – Los Chankas
  • André Carrillo – Corinthians
  • Erick Noriega – Gremio
  • Jairo Concha – Universitario
  • Jairo Vélez – Alianza Lima
  • Jesús Castillo – Universitario
  • Jesús Pretell – LDU de Quito
  • Yoshimar Yotún – Sporting Cristal

Destaca la presencia de Jairo Vélez, quien ya es elegible para jugar por Perú desde 2026, y el llamado de Adrián Quiroz, volante de Los Chankas.

Delanteros

  • Adrián Ugarriza – Kiryat Shmona
  • Alex Valera – Universitario
  • Joao Grimaldo – Sparta Praga
  • Juan Pablo Goicochea – Defensor Sporting
  • Kenji Cabrera – Vancouver Whitecaps

En ataque, el entrenador apuesta por una mezcla de juventud y jugadores del exterior, dejando fuera a históricos del proceso anterior.

Ausencias que llaman la atención

Dos nombres destacan entre los no convocados:

  • Renato Tapia, actualmente en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.
  • Paolo Guerrero, quien pese a su buen momento en Alianza Lima, no fue considerado.

Todo indica que el comando técnico busca iniciar un nuevo ciclo generacional en la Bicolor.

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