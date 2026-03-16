El técnico brasileño Mano Menezes anunció su primera convocatoria al mando de la Selección Peruana de Fútbol de cara a los amistosos internacionales frente a Selección de fútbol de Senegal y Selección de fútbol de Nicaragua, que se disputarán en la fecha FIFA de marzo.

La nómina presenta varias novedades, principalmente por la presencia de futbolistas del torneo local y por la ausencia de referentes como Renato Tapia y Paolo Guerrero, este último con 42 años y actualmente jugador de Alianza Lima.

Convocados de Perú para los amistosos de marzo

Arqueros

Pedro Gallese – Deportivo Cali

– Deportivo Cali Diego Enríquez – Sporting Cristal

– Sporting Cristal Diego Romero – Universitario

En la portería no hubo mayores sorpresas. Gallese continuará como titular, acompañado por Enríquez y Romero, quienes ya habían sido convocados anteriormente.

Defensas

Alfonso Barco – HNK Rijeka (Croacia)

– HNK Rijeka (Croacia) César Inga – Universitario

– Universitario Fabio Gruber – Núremberg

– Núremberg Marcos Huamán – Alianza Lima

– Alianza Lima Marcos López – FC Copenhague

– FC Copenhague Matías Zegarra – FBC Melgar

– FBC Melgar Miguel Araujo – Sporting Cristal

– Sporting Cristal Oliver Sonne – Sparta Praga

– Sparta Praga Renzo Garcés – Alianza Lima

La principal novedad es Alfonso Barco, quien recibe su primer llamado a la selección tras su buen momento en el fútbol croata.

Mediocampistas

Adrián Quiroz – Los Chankas

– Los Chankas André Carrillo – Corinthians

– Corinthians Erick Noriega – Gremio

– Gremio Jairo Concha – Universitario

– Universitario Jairo Vélez – Alianza Lima

– Alianza Lima Jesús Castillo – Universitario

– Universitario Jesús Pretell – LDU de Quito

– LDU de Quito Yoshimar Yotún – Sporting Cristal

Destaca la presencia de Jairo Vélez, quien ya es elegible para jugar por Perú desde 2026, y el llamado de Adrián Quiroz, volante de Los Chankas.

Delanteros

Adrián Ugarriza – Kiryat Shmona

– Kiryat Shmona Alex Valera – Universitario

– Universitario Joao Grimaldo – Sparta Praga

– Sparta Praga Juan Pablo Goicochea – Defensor Sporting

– Defensor Sporting Kenji Cabrera – Vancouver Whitecaps

En ataque, el entrenador apuesta por una mezcla de juventud y jugadores del exterior, dejando fuera a históricos del proceso anterior.

Ausencias que llaman la atención

Dos nombres destacan entre los no convocados:

Renato Tapia , actualmente en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos .

, actualmente en . Paolo Guerrero, quien pese a su buen momento en Alianza Lima, no fue considerado.

Todo indica que el comando técnico busca iniciar un nuevo ciclo generacional en la Bicolor.