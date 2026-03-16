El técnico brasileño Mano Menezes anunció su primera convocatoria al mando de la Selección Peruana de Fútbol de cara a los amistosos internacionales frente a Selección de fútbol de Senegal y Selección de fútbol de Nicaragua, que se disputarán en la fecha FIFA de marzo.
La nómina presenta varias novedades, principalmente por la presencia de futbolistas del torneo local y por la ausencia de referentes como Renato Tapia y Paolo Guerrero, este último con 42 años y actualmente jugador de Alianza Lima.
Convocados de Perú para los amistosos de marzo
Arqueros
- Pedro Gallese – Deportivo Cali
- Diego Enríquez – Sporting Cristal
- Diego Romero – Universitario
En la portería no hubo mayores sorpresas. Gallese continuará como titular, acompañado por Enríquez y Romero, quienes ya habían sido convocados anteriormente.
Defensas
- Alfonso Barco – HNK Rijeka (Croacia)
- César Inga – Universitario
- Fabio Gruber – Núremberg
- Marcos Huamán – Alianza Lima
- Marcos López – FC Copenhague
- Matías Zegarra – FBC Melgar
- Miguel Araujo – Sporting Cristal
- Oliver Sonne – Sparta Praga
- Renzo Garcés – Alianza Lima
La principal novedad es Alfonso Barco, quien recibe su primer llamado a la selección tras su buen momento en el fútbol croata.
Mediocampistas
- Adrián Quiroz – Los Chankas
- André Carrillo – Corinthians
- Erick Noriega – Gremio
- Jairo Concha – Universitario
- Jairo Vélez – Alianza Lima
- Jesús Castillo – Universitario
- Jesús Pretell – LDU de Quito
- Yoshimar Yotún – Sporting Cristal
Destaca la presencia de Jairo Vélez, quien ya es elegible para jugar por Perú desde 2026, y el llamado de Adrián Quiroz, volante de Los Chankas.
Delanteros
- Adrián Ugarriza – Kiryat Shmona
- Alex Valera – Universitario
- Joao Grimaldo – Sparta Praga
- Juan Pablo Goicochea – Defensor Sporting
- Kenji Cabrera – Vancouver Whitecaps
En ataque, el entrenador apuesta por una mezcla de juventud y jugadores del exterior, dejando fuera a históricos del proceso anterior.
Ausencias que llaman la atención
Dos nombres destacan entre los no convocados:
- Renato Tapia, actualmente en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.
- Paolo Guerrero, quien pese a su buen momento en Alianza Lima, no fue considerado.
Todo indica que el comando técnico busca iniciar un nuevo ciclo generacional en la Bicolor.