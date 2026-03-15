En una nueva muestra de su difícil presente deportivo, FBC Melgar no pudo imponerse en casa y empató 0-0 frente a Atlético Grau en el estadio Monumental de la UNSA, resultado que prolonga la racha de resultados negativos del equipo rojinegro en el Torneo Apertura.

El entrenador Juan Reynoso volvió a apostar por su estilo de rotación constante y sorprendió desde el inicio con modificaciones en el ataque, alineando a Pablo Erustes y Jeriel De Santis. En defensa, el paraguayo Juan Escobar hizo su debut oficial, convirtiéndose en una de las novedades más llamativas del once.

Erustes ausente con el gol. Foto: Omar Cruz/GEC.

El primer tiempo fue discreto y carente de emociones. Melgar no generó ocasiones claras de peligro y la visita optó por cortar el ritmo y administrar el tiempo, sosteniendo el cero en su portería. La tensión en las tribunas reflejó un partido sin intensidad y con pocas luces ofensivas.

Jorge Cabezudo atajó penal a Ruidíaz. Foto: Omar Cruz/GEC.

La oportunidad más clara del encuentro llegó en el inicio del segundo tiempo, cuando Escobar probó con un potente disparo de larga distancia que exigió al arquero Patricio Alvarez. Fue un breve destello en un encuentro marcado por la falta de precisión y creatividad en el último toque.

A los 56 minutos, Grau tuvo la posibilidad de romper el empate desde los doce pasos. Raúl Ruidíaz ejecutó el penal sancionado por el árbitro David Huanan tras falta de Alcantar, pero el guardameta Jorge Cabezudo adivinó la dirección del disparo y evitó la caída del arco arequipeño.

Con este empate, Melgar sumó 10 puntos y deberá visitar a ADT el 20 de marzo a las 15:30 horas, en busca de recuperar terreno en la tabla. En tanto, Grau alcanzó 5 unidades y comparte el último lugar con Sport Boys. Su próximo duelo será ante Deportivo Garcilaso, el 22 de marzo a las 15:30 horas, en Piura.