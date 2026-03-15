La directiva de la Universidad César Vallejo presentó su nueva “piel” que usará el plantel profesional para afrontar el campeonato de la Liga 2 Caliente, en busca del ansiado retorno a la máxima división del fútbol peruano.

Para esta temporada, la indumentaria oficial será la de color naranja: short, polo y medias. Además, la camiseta presenta detalles en azul oscuro, en el cuello y mangas. La camisera alterna será el tradicional color azul oscuro, característico de la institución, acompañado por detalles en naranja que resaltan los hombros.

Los futbolistas Fernando Da Rosa, Frank Ysique, Juan Morales y Osnar Noronha fueron los encargados del modelar la “piel” de los vallejianos. También firmaron autógrafos y se sacaron un recuerdo fotográfico con los hinchas que acudieron a una tienda que se sitúa en un conocido centro comercial de Trujillo.

PREPARADOS

El “Paiche” Noronha, quien retornó al cuadro trujillano luego de una temporada, indicó que el objetivo es lograr el ascenso. “Con mucho trabajo y dedicación podemos sacar adelante esto (torneo) y estar firmes en el campeonato”, remarcó.

El ariete de 34 años sabe que la Liga 2 será muy peleada. “En nuestro país hay mucha diversidad de climas, pero igual estamos preparados para sacar buenos resultados de visita y hacernos fuertes de local”, sentenció.