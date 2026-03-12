La Copa Libertadores sumó un protagonista peruano más para la fase de grupos en la edición 2026: Sporting Cristal superó las rondas preliminares y se une a Universitario y Cusco FC. Tras doblegar a Carabobo por penales, el club del Rímac aseguró una importante ganancia económica, con la que podría buscar nuevos refuerzos para la temporada.

Cuánto ganó Cristal por clasificar a la Copa Libertadores

A continuación, revisa un desglose de los montos ganados por Cristal por superar dos llaves previas hasta ingresar a la zona de grupos de la Libertadores.

Ronda Ganancia Por jugar Fase 2 500 mil dólares Por llegar a Fase 3 600 mil dólares Por entrar a grupos 3 millones de dólares Ganancia total: 4.1 millones de dólares

Asimismo, embolsará 330 mil dólares por cada triunfo en la fase de grupos.

Ver penales Sporting Cristal vs. Carabobo

Revisa cómo fue la definición del Sporting Cristal vs. Carabobo en la tercera fase previa de la Copa Libertadores.

Crónica del Sporting Cristal vs. Carabobo

La casta copera volvió a sentirse en Sporting Cristal. A pesar de perder con Carabobo (1-2), logró redimirse en la tanda de penales y llegó a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La necesidad de ganar recaía en los hombros del conjunto venezolano, que desde el pitazo inicial hizo sentir su hambre de gol. Fue así que Edson Castillo se encargó de romper la paridad a los 5’, capturando el balón cerca a la medialuna. El tanto benefició anímicamente.

A la vez, los nervios empezaron a notarse en el cuadro cervecero, que no encontraba caminos. De hecho, sus chances más claras fueron de pelota parada: Rafael Lutiger no pudo liquidar un córner en el primer poste y Martín Távara impactó un tiro libre en el travesaño.

Y cuando el empate se acercaba, Carabobo volvió a inflar las redes con la misma táctica: desborde por la banda que terminó con el esférico libre cerca al área. De nuevo, Castillo vacunó y silenció las tribunas (29’).

Así las cosas, Paulo Autuori hizo cambios en el primer tiempo: Santiago Gonzalez y Maxloren Castro entraron por Luis Iberico y Catriel Cabellos.Y para el complemento, Felipe Vizeu, quien había errado al menos tres opciones frente al arco, salió para el ingreso de Irven Ávila. La rotación sirvió, pues Castro descontó de forma madrugadora (50’). En ese momento, las almas celestes apagadas se despertaron.

En el cierre, Cristal buscó más, pero sin puntería. Incluso, al “Cholito” le negaron el 2-2 en la línea. Así llegaron los penales. Yoshimar Yotún, Santiago González y Cristiano anotaron; mientras que Ávila, al medio; y “Canchita”, picándola, fallaron.

Además, la suerte le sonrió a Diego Enríquez: Yohandry Orozco la mandó al poste, Leonardo Aponte a la tribuna y Franyer Oliveros totalmente desviado. De este modo, Sporting Cristal vuelve a la fase de grupos.