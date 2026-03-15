Alianza Lima ya no es el único líder del Torneo Apertura (iguala en 17 puntos con Los Chankas), pues solo logró empatar 1-1 ante Deportivo Garcilaso, en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. El encuentro por la séptima fecha estuvo picante y llamó la atención el golazo anulado a Paolo Guerrero, que pudo cambiar la historia.

Ver gol anulado a Paolo Guerrero

A los 15′, Paolo Guerrero fue a disputar la pelota pasando la mitad del campo y, tras robarla, realizó un rápido remate de larga distancia. El portero Patrick Zubczuk estaba adelantado y vio con pesar cómo se inflaban sus redes; mientras que “PG9” explotaba de alegría junto a sus compañeros.

Sin embargo, todo acabó en nada, dado que el árbitro Daniel Ureta invalidó la acción. ¿La razón? Se consideró como infracción el leve jalón del “Depredador” contra Orlando Núñez. El lateral del “Garci”, que estaba por despejar con una “chalaca”, sintió el mínimo contacto y se dejó caer. La jugada sigue en discusión.

¿En qué posición está Alianza Lima?

Alianza Lima se ubica en la segunda casilla del Torneo Apertura, aunque con un pequeño detalle: tiene los mismos puntos que Los Chankas (17), solo que con peor diferencia de goles. Por este motivo, los “Guerreros” son líderes en medio de la paridad de puntaje.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

En la octava fecha del Torneo Apertura, Alianza Lima recibirá, en Matute, a Juan Pablo II, el sábado 21 de marzo (6:30 p. m.). La única vez que chocaron en la capital fue en 2025 y el cuadro íntimo celebró por 1-0.