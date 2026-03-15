Universitario de Deportes derrotó 2-0 a UTC de Cajamarca en el estadio Estadio Monumental, por la fecha 7 del Liga 1 de Perú. Con este resultado, el vigente tricampeón sumó tres puntos importantes y se ubicó en el tercer lugar del Torneo Apertura, a solo tres unidades de los líderes.

El encuentro cambió antes del descanso, cuando Dylan Caro fue expulsado tras una falta sobre Cain Fara, dejando a UTC con un jugador menos.

En la segunda mitad, el VAR también intervino para sancionar una falta de Williams Riveros, quien terminó expulsado, dejando a ambos equipos con diez futbolistas.