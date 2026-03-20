FBC Melgar sumó apenas un punto al igualar 1-1 con ADT, en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura disputado en el estadio Unión Tarma.

El cuadro arequipeño, dirigido por Juan Reynoso, continúa sin encontrar el rumbo futbolístico y ya acumula seis encuentros sin conocer la victoria: cinco por la Liga 1 y uno en la fase previa de la Copa Sudamericana.

El conjunto tarmeño abrió el marcador a los 31 minutos a través de Jordan Guivin. Sin embargo, Melgar logró reaccionar y alcanzó la igualdad a los 69 minutos gracias a un remate de Nicolás Quagliata, que firmó el 1-1 definitivo.

Reynoso decidió mantener al arquero y a la línea defensiva que venía de jugar ante Atlético Grau, pero realizó modificaciones importantes en el mediocampo y el ataque. Desde el inicio apostó por la dupla conformada por Walter Tandazo y Horacio Orzán, mientras que en posiciones más adelantadas Franco Zanelatto y Jhonny Vidales buscaron darle mayor profundidad al equipo.

No obstante, el plan inicial sufrió un giro prematuro. Antes de culminar el primer tiempo, el técnico se vio obligado a sustituir tanto a Zanelatto como a Orzán, un hecho que alteró la estructura y la propuesta táctica de Melgar.

Para la segunda mitad, ingresaron Jhamir D’Arrigo, Lautaro Guzmán y Bernardo Cuesta con el objetivo de refrescar el ataque y revertir el marcador.

Con este resultado, Melgar alcanzó los 11 puntos y de manera provisional se ubica en el séptimo puesto del Torneo Apertura. Por su parte, ADT llegó a las 9 unidades y ocupa la casilla 11 de la tabla.

En la próxima jornada, el conjunto rojinegro recibirá a Cusco FC en el estadio Monumental de la UNSA, mientras tanto ADT tendrá que visitar a Cienciano en la ciudad imperial.

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