El FBC Melgar confirmó este sábado 21 de marzo la salida de Juan Reynoso como entrenador del primer equipo. A través de un comunicado oficial, el club arequipeño informó que la decisión fue tomada por mutuo acuerdo entre ambas partes.

De acuerdo al comunicado, el club reconoció el campeonato obtenido en el 2015, además de su aporte en el crecimiento de la institución durante los años que estuvo vinculado al club.

“Melgar siempre será su casa”, señaló la administración en el comunicado, agradeciendo también a todo su comando técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación durante este tiempo.

La salida se produce luego de un arranque irregular en el torneo Apertura de la Liga 1, donde los resultados no acompañaron las expectativas del equipo. Los últimos resultados no favorecieron al Dominó, pues tuvo un empate con ADT Tarma (1-1), igualó sin goles ante Atlético Grau, cayó ante Alianza Lima (1-3), perdió ante Los Chankas (1-2) y ante FC Cajamarca (1-3).

Si bien los primeros resultados asombraron a los hinchas rojinegros, con los últimos compromisos perdieron varios puntos.

Asimismo, de manera interina, la dirección técnica del equipo profesional será asumida por el comando técnico institucional conformado por Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega.