Juan Máximo Reynoso, técnico del FBC Melgar, señaló que el equipo no está siendo contundente y eso se refleja en los últimos resultados. Esto tras el empate del cuadro rojinegro 1-1 ante ADT Tarma, el último viernes.

El estratega expresó que el Dominó debe sostenerse en un mayor lapso en cada partido, pues por momentos se tiene el control, pero por otros se complica la situación y eso complica el marcador.

“No estamos siendo contundentes y esa parte también se refleja en los resultados; hoy creo que las más claras las tuvimos nosotros. Hay muchas cosas por mejorar y sostener más lapso de tiempo”, señaló el entrenador en conferencia de prensa, postpartido con ADT.

El “Cabezón” fue especialmente crítico con el desempeño arbitral, aunque mantuvo un tono moderado al referirse al árbitro central. Sostuvo que la labor del cuarto hombre y de bandera “da como para revisarla, porque hubo faltas muy obvias, muy claras”.

Respecto al desarrollo del partido, Reynoso reconoció que el inicio fue prometedor, aunque el equipo no pudo mantener la intensidad.

“Empezamos bien, a diferencia de otros partidos, pero después de los 10 minutos perdimos pelotas que favorecían a la contra de ellos y vino el gol de ellos, aunque luego tuvimos el control en muchos momentos y uno rescata; se aplaude el compromiso de los muchachos en una cancha bastante compleja”, reflexionó Reynoso.