Más de 300 trabajadores del sindicato de obreros de construcción civil de Ferreñafe realizaron un plantón en la obra del Instituto López Albújar, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, en la mencionada provincia, en la región Lambayeque.

Con carteles en mano, desde tempranas horas de la mañana del último martes 26 de mayo, los manifestantes se apostaron en el exterior de la obra, donde denunciaron que, tras la muerte de su dirigente Ricardo Mauro Antón (72), quien fue asesinado a balazos el 18 de mayo del presente año, los representantes del proyecto los retiraron de los trabajos, esto sin respetar los acuerdos.

Denuncia y protesta

Uno de los obreros de construcción civil indicó que existía un acta de compromiso firmada por el dirigente asesinado con los empresarios que ejecutan los trabajos; sin embargo, al llegar no les permitieron ingresar para continuar laborando en la obra del instituto, es por ello que se levantaron en pie de lucha.

“Es por el tema de que la empresa no está cumpliendo con los acuerdos hacia los trabajadores, tampoco con el pago de escolaridad, horas extras, entre otros. Esa acta de compromiso la firmó el compañero Ricardo Mauro con la unificación de varios gremios de la provincia, esto para evitar la violencia entre sindicatos y otros problemas. La empresa se burla de nosotros, se ríe de nosotros, nos envía papeles que no sirven para nada. No nos dejan trabajar y esperamos una respuesta de los empresarios del proyecto para empezar a laborar. Estamos en pie de lucha y también por nuestro compañero Mauro, que fue asesinado”, sostuvo un trabajador.

De igual forma, dijo que otros dirigentes continúan siendo amenazados de muerte.

Alerta en Pampagrande

Asimismo, otro grupo de obreros se enfrenta por la obra de canalización a cargo del Consorcio América, que se ejecuta en el centro poblado Pampa Grande, perteneciente al distrito de Chongoyape, en la cual están laborando los mismos pobladores e incluso del sector Pacherrez y Collique Alto.

De acuerdo a una denuncia por parte de los moradores y algunos ingenieros, aseguran que anteriormente firmaron un acta con otro sindicato denominado “Los López”, pero al no cumplir con las reglas quedó sin efecto el acuerdo.

Ante ello, los anteriores dirigentes están tratando de atemorizarlos con la finalidad de regresar a tener el control de la obra de canalización.

“Los anteriores dirigentes conocidos como Los López están reclutando delincuentes de Trujillo y Pátapo para amenazar a los trabajadores y a la maquinaria que realiza los trabajos. Actúan bajo la fachada de sindicatos de construcción civil, coaccionando y obligando a las empresas para sacar dinero o puestos de trabajo fantasmas. Solicitamos a la población mantener la calma y pedimos a la Policía Nacional del Perú brindar las garantías necesarias al consorcio para que los trabajos se realicen con total normalidad. Exigimos la captura inmediata de estos delincuentes, en especial del señor Julio Campos, quien amenaza diariamente a los trabajadores, atentando y pretendiendo paralizar la obra, causando daños económicos y personales”, señaló