El FBC Melgar celebró el 25 de marzo sus 111 años de creación y, aunque atrás quedaron las sesiones solemnes para conmemorar estas fechas, el club arequipeño mantiene la cercanía con su hinchada, la cual acudió en masa a una nueva edición de la Carrera Rojinegra.

Desde las 7:00 horas de este sábado, cerca de mil 500 personas, entre adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, se congregaron en la plaza de Yanahuara, punto de partida de esta carrera de 5 kilómetros.

Tal y como fue pactado, la carrera inició a las 8:00 horas, recorriendo las calles Jerusalén, León Velarde y Alfonso Ugarte, llegando al óvalo Ramón Castilla, recorriendo el puente Chilina hasta el óvalo del Rocoto, dando media vuelta para retornar a la plaza de Yanahuara.

El club esperaba la participación de mil personas en esta actividad deportiva; sin embargo, se superó esta expectativa llegando a los mil 500 inscritos.

Carrera Rojinegra 5k por el aniversario del FBC Melgar. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Carrera Rojinegra 5k por el aniversario del FBC Melgar. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Carrera Rojinegra 5k por el aniversario del FBC Melgar. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Carrera Rojinegra 5k por el aniversario del FBC Melgar. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Carrera Rojinegra 5k por el aniversario del FBC Melgar. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Carrera Rojinegra 5k por el aniversario del FBC Melgar. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Carrera Rojinegra 5k por el aniversario del FBC Melgar. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Al término de la carrera, los primeros mil inscritos recibieron una medalla de reconocimiento por su participación, además de la premiación a los primeros lugares y sorteo de indumentaria deportiva, mercancía y otros para los participantes. La actividad cerrará con un show musical.