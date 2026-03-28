Con el triplete de Raquel Bilcape, el FBC Melgar goleó 3-0 al Club Deportivo Yanapuma en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

El partido jugado en el Centro de Alto Rendimiento de Mollebaya tuvo un primer tiempo entretenido. Yanapuma manejó la pelota, pero Melgar tuvo mayor eficacia en la definición.

Ya en el segundo tiempo, el Dominó le quitó la posición del balón a la visita y ratificó su buen momento. Las rojinegras consiguieron su primera victoria en el Torneo Apertura.

Como se recuerda, el elenco arequipeño debutó con una aparatosa caída (0-4) ante Sporting Cristal, mientras que en la segunda fecha no tuvo acción, ya que le tocó descansar.

Las arequipeñas sumaron sus primeros tres puntos y treparon al quinto lugar, mientras que el recién ascendido Club Deportivo Yanapuma se quedó anclado en el décimo puesto con cero unidades.

Posteriormente, Melgar tendrá que visitar a Defensores del Ilucán en el Estadio Juan Maldonado Gamarra por la cuarta fecha del Torneo Apertura, mientras que el Club Deportivo Yanapuma recibirá a Alianza Lima en la Villa Emprendedora.