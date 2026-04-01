Samantha Perea sigue escribiendo su nombre en el taekwondo nacional, pues en su última participación conquistó la medalla de oro en su categoría 37 kilos kyorugui durante el 2.º Campeonato Ranking Nacional 2026 de Taekwondo.

La competencia se llevó a cabo el 28 y 29 de marzo en la Videna de Lima.

Se trata de su segundo ranking de la temporada, y en ambos ha sabido imponerse con autoridad, consolidándose como una de las peleadoras más destacadas de su división a nivel nacional.

La actuación de Samantha refuerza el buen momento de este deporte arequipeño en los torneos nacionales. Cabe mencionar que estos rankings le permiten seguir dentro de la preselección y poder representar internacionalmente a Perú.

El próximo Open panamericano es en Brasil, por lo que espera poder viajar a representar a Perú. Luego, perseguirá la Presidents Cup. “Todo el año tiene campeonatos. Se siente feliz de lograr estar en el podio en base a disciplina, dedicación y esfuerzo, y seguir avanzando en el deporte que tanto le gusta y representar a Perú internacionalmente”, indicó su madre Herminia.

Arequipeña Samantha Perea se cuelga el oro en el Campeonato Nacional de Taekwondo. Foto: GEC.

Como se conoce, Samantha Perea empezó a practicar este deporte a los 2 años y 8 meses y comenzó a tomarlo como parte de su vida hasta tener el grado de cinturón rojo, dos puntas negras. Su padre, José Eduardo Perea Ticona (cinturón negro segundo Dan), fue quien le inspiró a continuar con esta carrera en la que espera llegar a campeonatos mundiales.