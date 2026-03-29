Sheyla Eulogio estableció una nueva marca nacional de media maratón este domingo al completar la carrera de Berlín, Alemania, con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 3 segundos, finalizando en el puesto 18 de la competencia femenina.

Con este registro, la atleta natural de Huancayo superó el récord que estaba en poder de Zaida Ramos, atleta de Huancavelica, quien había marcado 1:10:05 registrado el 25 de mayo del año pasado en Lima.

En esta competencia femenina, la etíope Likina Ameban se llevó el triunfo con 1:05:07, récord del circuito, delante de las kenianas Daksah Jerono (1:05:21) y Veronica Loleo (1:05:35).

Entre los varones, el keniano Andrea Kiptoo se impuso con 59:11, en una definición reñida con su compatriota Dennis Kipkemoi, mientras que el alemán Amanal Petros completó el podio con un nuevo récord nacional (59:22).

Cabe mencionar que la corredora Sheyla Eulogio se consagró campeona sudamericana de los 5.000 metros y batió el récord nacional.

Asimismo, la capital alemana tiene uno de los maratones más prestigiosos del mundo, donde se fijaron numerosos récords mundiales en las últimas décadas. La media maratón se está ubicando como una de las mejores del circuito, reuniendo a más de 45 mil corredores.