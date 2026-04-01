El Club Sporting Company tiene todo listo para descubrir a los próximos talentos del fútbol arequipeño. Por ello, este miércoles 1 de abril, la institución llevará a cabo una convocatoria abierta y gratuita en el Estadio Juan Velasco Alvarado, ubicado en el distrito de Hunter, de 4:20 p. m. a 6:00 p. m.

La iniciativa está dirigida a niños y jóvenes de entre 5 y 14 años que quieran dar sus primeros pasos en el deporte bajo una formación seria y profesional. El objetivo es ingresar a ese espacio formativo orientado al aprendizaje, la disciplina y el desarrollo de valores a través del deporte.

Además, el club refiere que cuenta con una metodología adaptada a cada etapa del crecimiento (MBP), así como con entrenadores licenciados por FUTEC Nivel A. Así también, experiencia en divisiones menores y mayores.

El club realizó la invitación a las familias arequipeñas a acercarse al estadio de Hunter y ser parte de la comunidad deportiva que apuesta por la cantera local.