La escuadra de Juventud Bellavista goleó ayer 4-1 a 200 Millas, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre, en la última fecha del Grupo A del campeonato de la Primera División de fútbol de La Esperanza y clasificó al cuadrangular por el título.

SUPERIOR

Cuando se jugaban los 10 minutos, apareció el volante Sebastián Hidalgo para conectar el balón de derecha y colocar el primer tanto de la tarde. A pesar de la superioridad en el terreno de juego, los dirigidos por Marcial Rojas no pudieron plasmarlo en las opciones claras de gol que tuvieron.

Video: JB

En la parte complementaria, sobre los 55′, el mediocampista Andy Huamán ingresó por la banda izquierda, sacó un centro y dentro del área no perdonó el experimentado Paolo Rivera para conectar el esférico de derecha para decretar el segundo tanto. Para darle emoción al encuentro, el ariete Junior Quipan le pegó un derechazo desde fuera del área para vencer la resistencia de Pool Llanos. Era el 2-1.

Rivera, a los 71′, se encargó de marcar el tercer tanto para el cuadro rojo y crema. Y a los 83′, el delantero Jair Lovera, desde el lanzamiento de los doce pasos, se encargó de anotar el cuarto tanto para JB.

CLASIFICADOS

JB sumó 16 puntos y se quedó con la serie A. Luego, José Olaya, con 15 puntos, se ubicó en la segunda casilla y aseguró su boleto en la liguilla final.

Deportivo Diamante y Miguel Grau, el primer y segundo puesto de la serie B, respectivamente, también pelearán por el título.