Más de 30 deportistas denunciaron haber sido excluidos de una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno, p ese a haber sido previamente invitados para recibir un reconocimiento.

Según indicaron a Canal N, permanecieron durante varias horas en los exteriores sin poder ingresar ni recibir explicaciones por parte de los organizadores.

Los atletas expresaron su malestar por lo ocurrido y calificaron la situación como una falta de respeto. Señalaron que acudieron a la actividad tras ser convocados oficialmente, incluso dejando de lado sus entrenamientos para asistir al evento.

Asimismo, remarcaron que el hecho generó indignación entre quienes representaron al país en competencias internacionales, en especial entre los participantes de los Juegos Bolivarianos 2025, quienes esperaban ser reconocidos por su desempeño.

Tras lo sucedido, los deportistas cuestionaron al presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, por no permanecer con el grupo afectado ni brindar explicaciones. También señalaron que un representante de Inada sí se mantuvo en el lugar acompañándolos durante la espera.

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Atletas denuncian maltrato tras ser excluidos de ceremonia en Palacio de Gobierno



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