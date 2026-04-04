FBC Melgar sigue sin freno en caída libre. Esta vez, el cuadro arequipeño fue superado 1-3 por Cusco FC en el duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura, disputado en el estadio Monumental de la UNSA.

La derrota agravó la crisis rojinegra y desató la molestia de los hinchas que hicieron sentir su descontento desde las tres tribunas.

El comienzo del partido fue un golpe directo para el local, que recibió dos goles en apenas cuatro minutos. A los 1’, Miguel Carabajal abrió el marcador con un remate preciso tras un descuido defensivo. Tres minutos después, Fernando Callejo amplió la ventaja desde el punto penal, luego de una mano en el área rojinegra que el árbitro no dudó en sancionar.

A partir de los dos tempraneros tantos, Melgar trató de reaccionar, pero lo hizo de manera desordenada y sin un plan claro para revertir el marcador. El equipo buscó acercarse con más ímpetu que ideas, hasta que el mexicano Jesús Alcántar apareció para descontar y devolver algo de esperanza.

Sin embargo, cuando parecía que Melgar podía levantar su desempeño, llegó el tercer tanto del cuadro visitante. A los 62’, Callejo nuevamente se hizo presente y marcó el 3-1 definitivo, aprovechando los espacios que dejaba un equipo rojinegro desesperado por igualar. Tras el gol, se escucharon cánticos desde las graderías: “Querétaros jugadores que quieran a Melgar”, en una clara señal de que la hinchada apunta sus críticas al plantel y no al técnico Juan Reynoso, quien dejó el cargo días atrás.

El ambiente se tornó aún más tenso cuando el árbitro Kevin Ortega expulsó a Bernardo Cuesta por una agresión detectada a través del VAR. La salida del capitán terminó por completar una tarde para el olvido en el Monumental de la UNSA.

FBC Melgar perdió 1-3 ante Cusco FC, en la novena fecha del Torneo Apertura. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar perdió 1-3 ante Cusco FC, en la novena fecha del Torneo Apertura. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar perdió 1-3 ante Cusco FC, en la novena fecha del Torneo Apertura. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar perdió 1-3 ante Cusco FC, en la novena fecha del Torneo Apertura. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

El entrenador argentino Miguel Rondelli vivió su debut con la camiseta rojinegra desde el palco del coloso agustino, y el estreno no pudo ser más amargo. Su equipo sumó una nueva derrota que estira a siete la racha de partidos sin ganar. Sus decisiones llamaron la atención, como la inclusión de Alejandro Ramos por la banda izquierda y de Gian Carlo García como volante de primera línea. Además, Jhonnny Vidales terminó exhausto en el segundo tiempo, situación que pasó inadvertida para el comando técnico.

Miguel Rondelli, técnico del FBC Melgar que perdió 1-3 ante Cusco FC, en la novena fecha del Torneo Apertura. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Con esta derrota, Melgar quedó estancado en 11 puntos y por ahora cayó al octavo lugar de la tabla de posiciones. En la próxima fecha, los rojinegros visitarán a Sport Boys con la urgencia de sumar para evitar continuar en picada.

FBC Melgar perdió 1-3 ante Cusco FC, en la novena fecha del Torneo Apertura. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Por su parte, Cusco FC alcanzó los 13 puntos y escaló al sexto puesto del campeonato. El equipo imperial ahora se enfocará en su debut internacional: este miércoles 8 de abril recibirá a Flamengo de Brasil por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Cusco FC venció 3-1 a FBC Melgar, en la novena fecha del Torneo Apertura. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)