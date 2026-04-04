A falta de 3 fechas para el final de temporada de la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa (Cercado), el FBC Aurora mantiene intactas sus posibilidades de no solo avanzar a la etapa provincial de la Copa Perú, sino también de conseguir el título distrital.

El cuadro aurinegro goleó por 6 a 0 al Arequipa FBC en el marco de la octava fecha del torneo del Cercado. Con este resultado, suma 13 puntos y se ubica en el cuarto lugar de la tabla, a un punto del Atlético Universidad y a tres del Sportivo Huracancito, que marcha segundo con 16 unidades y que aún debe jugar su partido de la fecha.

En el primer tiempo, Jeisson Guilen, Paolo Sayco y Marco “Perico” Martínez se encargaron de poner los tres primeros goles del compromiso en un dominio abrumador del FBC Aurora. Para la segunda mitad, los de Beaterio mantuvieron el pie sobre el acelerador, sellando la goleada con anotaciones de Paolo Guillen, Carlos Coronel y César Moscoso.

FBC Aurora goleó 6 a 0 al Arequipa FBC por la octava fecha del torneo del Cercado. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

En el primer partido de la jornada, disputada en el Parque Temático de Alto Selva Alegre, Adepa La Esperanza igualó a 2 goles con Tiznados; este último se despide de toda posibilidad de avanzar en la Copa Perú pese a ser el campeón defensor.

En el segundo encuentro, FBC Piérola venció 3 a 0 a Temperley, sumando 12 puntos y dejando al cuadro rojo en el penúltimo lugar de la tabla.