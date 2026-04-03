El FBC Melgar y Cusco FC se miden este sábado 4 de abril a las 3:30 p.m. en el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El escenario será el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en la ciudad de Arequipa.

El partido llega en un momento crítico para el cuadro rojinegro, pues Melgar no ha podido ganar en sus últimos cinco partidos, en los que empató dos y perdió tres.

Debido a esta sequía de victorias, el Dominó está ubicado en el séptimo lugar de la tabla con 11 puntos. Por ello, de la mano del nuevo técnico Miguel Rondelli, el cuadro arequipeño necesita recuperarse y volver a la senda del triunfo.

Por su parte, Cusco FC llega con una dinámica más favorable, habiendo conseguido tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, lo que le otorga mayor confianza de cara al duelo.

De esta manera, el cuadro visitante llega a este compromiso con 10 unidades. Si bien Cusco FC arriba con buenas expectativas, el cuadro del Dominó espera concretar sus objetivos.

En su último encuentro directo, el conjunto cusqueño derrotó a Melgar por 2-0 en la fecha 2 del Clausura 2025 y anterior a ello, Melgar tomó la victoria. Un historial entre ambos equipos que refleja un equilibrio total.

Para este duelo, el árbitro designado será Kevin Ortega Pimentel.