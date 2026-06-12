Un niño de 8 años resultó herido y se salvó de morir, luego de que un arco de fútbol de fierro le cayera encima mientras jugaba un partido con sus amigos en el distrito de Miguel Checa, en la provincia de Sullana.

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El accidente se registró la tarde del miércoles 10 de junio, cuando un grupo de menores jugaba en la plataforma Zacarías Ramos del centro poblado de Jíbito. En ese instante, la estructura metálica cayó sobre el menor quien se encontraba como arquero. Ante esto, sus amigos, vecinos y familiares corrieron a auxiliarlo.

Tras el impacto, el menor fue auxiliado de inmediato por los testigos y trasladado de emergencia al Hospital de Especialidades III-1. Actualmente, se encuentra internado bajo observación médica, debido a las lesiones sufridas. Además, están a la espera de los exámenes para descartar fracturas en una de las piernas.

Ante este accidente, los vecinos del centro poblado de Jíbito alzaron su voz de protesta y exigieron la intervención de las autoridades, advirtiendo que dichas estructuras de fierro oxidadas y sin el anclaje adecuado, representan un peligro para los niños y ciudadanos que acuden diariamente a recrearse.