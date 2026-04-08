El deporte y la tradición militar no se detienen. Las XXVII Olimpiadas de Excadetes del Colegio Militar Francisco Bolognesi arrancan el próximo 18 de abril y se extenderán hasta el 30 de mayo. En siete semanas, cientos de exalumnos volverán a ponerse a prueba, esta vez no en las aulas, sino en las canchas.

Luis Tito Zúñiga, delegado de deportes del certamen, confirmó que la competencia se realizará en las instalaciones de la propia institución y reunirá a 46 promociones, organizadas en siete series según su año de egreso.

A lo largo del torneo se disputarán 11 disciplinas deportivas, y el campeón general será quien acumule el puntaje máximo de 176 unidades.

TROFEOS, MEDALLAS Y EL HONOR DE LA PROMOCIÓN

El sistema de premiación contempla trofeos para el campeón y subcampeón general; reconocimientos para los ganadores de cada categoría; y medallas para los campeones por disciplina.

Al respecto, Renzo Aco Carpio, presidente de la Asociación Nacional de Excadetes del Colegio Militar Francisco Bolognesi, resaltó el valor del evento como espacio de reencuentro y reafirmación de los vínculos formados en las aulas y en la vida militar. “Las disciplinas representan generaciones de hombres no solo de formación académica, sino una forma de vida basada en principios inquebrantables”, agregó.

Con las fechas ya anunciadas, todo está listo para el comienzo de un nuevo capítulo de confraternidad y competencia, el cual reúne a cientos de exalumnos.