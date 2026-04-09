El Club Flamengo llegó de manera inesperada a la ciudad de Arequipa, luego de que el avión que los trasladaba hacia Brasil presentara fallas técnicas, obligando a un aterrizaje de emergencia.

La delegación del vigente campeón de la Conmebol Libertadores, integrada por jugadores, comando técnico y personal del club, arribó a la Ciudad Blanca procedente de Cusco, donde había disputado su encuentro ante Cusco FC, ganando 2-0.

Durante su permanencia, el equipo aguardó la llegada de una nueva aeronave enviada desde Brasil para retomar su viaje. Debido a este contratiempo, la logística de retorno se vio modificada, retrasando su arribo a Río de Janeiro hasta horas de la noche.

Tras varias horas de espera en Arequipa, el conjunto brasileño finalmente dejó la ciudad sin reportarse inconvenientes, luego del susto vivido durante el traslado.

El plantel tiene previsto llegar a principios de la noche de este jueves al Aeropuerto de Galeão.