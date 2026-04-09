Sporting Cristal tiene un panorama favorable frente a Cerro Porteño, dado que cuenta con un hombre más en el campo. ¿La razón? Cecilio Domínguez fue expulsado por haber agredido a Maxloren Castro al momento de ejecutar un lateral: el volante celeste lo bloqueó y le tiró un pelotazo. En un principio, el árbitro Darío Herrera sacó una amarilla, pero recibió el llamado del VAR y cambió por la tarjeta roja.

¡LA ROJA MÁS INSÓLITA DEL ARRANQUE DE LA COPA! Cecilio Domínguez se fue expulsado por este lateral sobre la cara de Castro en el primer tiempo del partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal en Perú.



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Previa del Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

En medio de tantas dudas y altibajos, es momento del debut de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego de superar dos rondas previas, la escuadra cervecera iniciará esta nueva etapa ante Cerro Porteño de Paraguay (9:00 p. m., vía ESPN 2 y Disney Plus).

Con el tiempo ajustado, el club del Rímac cambió a Matute, cuando aún estaba clausurado, y ahora jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao. La decisión no fue totalmente aprobada por los hinchas celestes, debido a la mala experiencia de la llave contra 2 de Mayo: barristas de Sport Boys realizaron ataques.

Con la finalidad de evitar este problema, la institución bajopontina anunció que habrá refuerzo policial en los alrededores del recinto chalaco y se establecerán anillos de seguridad, tanto en el ingreso como en la salida. De cara a las próximas fechas, el césped del Estadio Nacional, que es más céntrico, debería estar listo.

En cuanto a lo futbolístico, Cristal contará con el regreso de dos figuras claves: Miguel Araujo, en la zaga; y Yoshimar Yotún, en la volante, estarán presentes tras no actuar el fin de semana, por participar en la gira europea de la selección peruana. La obligación es lavarse la cara luego de dos derrotas seguidas.

Asimismo, teniendo en cuenta que Zé Ricardo solo ha tenido dos días de prácticas, no hay un panorama claro de lo que buscará en la cancha. Eso sí, no tomará riesgos y evitará abruptas modificaciones. Respecto a Cerro Porteño, el DT Ariel Holan también tiene pocas jornadas de trabajo, pero debutó con un 3-0 sobre 2 de Mayo.