El entrenador uruguayo Richard Pellejero volvió a asumir la dirección técnica de Sport Huancayo en un momento complicado del Torneo Apertura. Tras debutar con un empate ante Comerciantes Unidos, en entrevista con Correo, el estratega analiza el presente del equipo, reconoce aspectos por mejorar y apunta a recuperar la intensidad y eficacia para salir de la zona baja.

El DT del equipo huanca, habló sobre el objetivo de devolver al “Rojo Matador” a los primeros lugares del campeonato.

Profe, ¿Qué sensaciones le dejó este primer partido al mando del equipo? La verdad, nos fuimos con un sabor amargo, porque si bien no hicimos un gran partido, creo que por momentos dominamos el juego. Hicimos todo el desgaste, jugando bien o mal, pero siempre fuimos a buscar el resultado. No lo pudimos conseguir y por eso nos fuimos tristes, pero con muchas cosas por corregir. Aunque también hay varios aspectos positivos, y en ese sentido nos vamos contentos.

¿Qué aspectos positivos rescata del equipo en este partido? Si tengo que resaltar dos cosas, una es la intensidad y la entrega que el equipo mostró durante los 95 o 100 minutos. Y la otra son las ganas. Te repito, desde el minuto uno, aun sin hacer por momentos un buen partido o un buen planteamiento, los muchachos siempre quisieron ir a buscar el arco rival.

¿Qué es lo que más le preocupa del funcionamiento del equipo? Yo creo que lo que nos falta es un poco más de intensidad. No es que me preocupe, sino que me tengo que ocupar de eso.

Profe, en tan poco tiempo de trabajo, ¿Qué fue lo primero que intentó corregir en el equipo? Sabíamos que íbamos a jugar de local y yo siempre digo que uno tiene que hacerse fuerte en casa. Entonces queríamos un equipo compacto, con las líneas juntas tanto en ataque como en defensa. Creo que se notó, porque en el primer tiempo jugamos prácticamente en 50 metros y el rival casi no pasó la mitad de la cancha, salvo algunos pelotazos que resolvieron bien los defensores. Eso fue lo que marcamos en los pocos días de trabajo que tuvimos: un equipo compacto. Ahora nos queda mejorar de mitad de cancha hacia adelante, ser más ofensivos y generar más situaciones de gol.

¿Dónde cree que está la mayor urgencia de mejora: defensa, mediocampo o definición? Es un tema colectivo, el año pasado lo sufrimos bastante, éramos un equipo que generaba mucho, pero nos costaba concretar. Cuando uno crea situaciones, está tranquilo, pero hay que afinar la definición. Defensivamente tenemos un equipo serio y agresivo; ahora debemos trabajar más de mitad de cancha hacia adelante y darle confianza a los jugadores.

En lo anímico, ¿Cómo se trabaja con un grupo que necesita resultados urgentes? Dándoles confianza. Yo siempre digo que el primer responsable de lo negativo soy yo, y de lo positivo son ellos. Cuando se consiguen resultados, todo se hace más fácil. Por eso debemos salir a buscar los tres puntos, que serán clave para recuperar la confianza y empezar a cambiar la dinámica.

Pensando en el próximo partido ante UTC, ¿qué no puede volver a fallar el equipo? Es un rival difícil, en un campo sintético al que no estamos acostumbrados. Pero lo principal es cometer menos errores. En el fútbol, generalmente gana el que menos se equivoca. Tenemos que potenciar lo bueno que hicimos, mejorar y sostener la intensidad desde el primer minuto.

¿Cómo llega el plantel para este encuentro, hay bajas? Por suerte tenemos a casi todo el plantel a disposición. Solo Murillo, que viene de una operación, está cerca de volver al 100%. Eso nos da tranquilidad y competencia interna.

Se le ha visto trabajar con jugadores del equipo de Liga 2, ¿a qué responde esa decisión? Desde el año pasado buscamos integrar a toda la institución. Somos un solo club, más allá de la Liga 1 o Liga 2. Hoy subimos a algunos jugadores porque tenemos un plantel corto y también queremos observarlos. El año es largo, pueden venir lesiones o suspensiones, y necesitamos tener alternativas listas.

¿El objetivo se mantiene? Siempre va a ser estar lo más arriba posible. Sabemos que no estamos en la mejor situación, pero esto es partido a partido. Vinimos a revertir este momento y ojalá que a fin de año podamos lograr lo que el año pasado nos quedó pendiente.

Finalmente, ¿qué mensaje le deja al hincha? Primero agradecerles por el apoyo. Les pedimos que sigan acompañando y confiando. Nos encontramos con un grupo que quiere revertir esta situación y nosotros vamos a ayudarlos. Estoy seguro de que pronto les vamos a dar alegrías.