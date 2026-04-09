Felipe Vizeu anotó el 1-0 de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño. (Foto: Captura)
Felipe Vizeu anotó el 1-0 de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño. (Foto: Captura)

En medio de las dudas futbolísticas y con un cambio de estadio de última hora, Sporting Cristal comenzó la Copa Libertadores con pie derecho. A puertas del final en el Miguel Grau del Callao, apareció Felipe Vizeu, el ‘9’ tan criticado, para poner el 1-0 sobre Cerro Porteño. El delantero tenía pocos minutos en el campo y la asistencia vino de Yoshimar Yotún, quien también ingresó previamente.

Tabla del Grupo F de la Copa Libertadores

Con la victoria de Sporting Cristal sobre Palmeiras, así quedó el Grupo F de la Copa Libertadores.

#EquipoPJPTS
1.Sporting Cristal13
2.Palmeiras11
3.Junior de Barranquilla11
4.Cerro Porteño10

¿Cuándo fue el último gol de Felipe Vizeu con Sporting Cristal?

Felipe Vizeu anotó por primera vez con Sporting Cristal en la Copa Libertadores y no celebraba un gol en general desde hace casi dos meses: su sequía comenzó tras marcar contra Juan Pablo II, el 14 de febrero.

¿Cuándo juega Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

Sporting Cristal volverá a jugar en la Copa Libertadores el próximo jueves 16 de abril: visitará al Palmeiras en el Allianz Parque (5:00 p. m.).

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