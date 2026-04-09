En medio de las dudas futbolísticas y con un cambio de estadio de última hora, Sporting Cristal comenzó la Copa Libertadores con pie derecho. A puertas del final en el Miguel Grau del Callao, apareció Felipe Vizeu, el ‘9’ tan criticado, para poner el 1-0 sobre Cerro Porteño. El delantero tenía pocos minutos en el campo y la asistencia vino de Yoshimar Yotún, quien también ingresó previamente.
Tabla del Grupo F de la Copa Libertadores
Con la victoria de Sporting Cristal sobre Palmeiras, así quedó el Grupo F de la Copa Libertadores.
|#
|Equipo
|PJ
|PTS
|1.
|Sporting Cristal
|1
|3
|2.
|Palmeiras
|1
|1
|3.
|Junior de Barranquilla
|1
|1
|4.
|Cerro Porteño
|1
|0
¿Cuándo fue el último gol de Felipe Vizeu con Sporting Cristal?
Felipe Vizeu anotó por primera vez con Sporting Cristal en la Copa Libertadores y no celebraba un gol en general desde hace casi dos meses: su sequía comenzó tras marcar contra Juan Pablo II, el 14 de febrero.
¿Cuándo juega Sporting Cristal en la Copa Libertadores?
Sporting Cristal volverá a jugar en la Copa Libertadores el próximo jueves 16 de abril: visitará al Palmeiras en el Allianz Parque (5:00 p. m.).