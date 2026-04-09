En medio de las dudas futbolísticas y con un cambio de estadio de última hora, Sporting Cristal comenzó la Copa Libertadores con pie derecho. A puertas del final en el Miguel Grau del Callao, apareció Felipe Vizeu, el ‘9’ tan criticado, para poner el 1-0 sobre Cerro Porteño. El delantero tenía pocos minutos en el campo y la asistencia vino de Yoshimar Yotún, quien también ingresó previamente.

¿FUE UN TACO AÉREO? Centro de Yotún y definición de Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal contra Cerro Porteño en la fecha 1 del Grupo F.



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Tabla del Grupo F de la Copa Libertadores

Con la victoria de Sporting Cristal sobre Palmeiras, así quedó el Grupo F de la Copa Libertadores.

# Equipo PJ PTS 1. Sporting Cristal 1 3 2. Palmeiras 1 1 3. Junior de Barranquilla 1 1 4. Cerro Porteño 1 0

¿Cuándo fue el último gol de Felipe Vizeu con Sporting Cristal?

Felipe Vizeu anotó por primera vez con Sporting Cristal en la Copa Libertadores y no celebraba un gol en general desde hace casi dos meses: su sequía comenzó tras marcar contra Juan Pablo II, el 14 de febrero.

¿Cuándo juega Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

Sporting Cristal volverá a jugar en la Copa Libertadores el próximo jueves 16 de abril: visitará al Palmeiras en el Allianz Parque (5:00 p. m.).