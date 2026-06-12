El director regional de salud de Tacna Julio Aguilar Vilca confirmó que se han tomado las medidas pertinentes para evitar la propagación del sarampión luego de los dos casos positivos detectados en escolares de dos instituciones educativas.

dijo que luego de disponerse que realicen sus clases de forma virtual en dichas aulas los menores deben retornar de forma presencial el próximo lunes 15.

Aumentan a 24 los sospechosos

Agradeció a los directores, docentes y a la población en general que está apoyando la implementación de medidas sanitarias para reforzar el cerco epidemiológico.

“El seguimiento continúa, han habido sospechosos como siempre, desde la semana pasada hasta el día de hoy se ha incrementado en seis, ahora tenemos 24 sospechosos, de los cuales hay dos positivos”, precisó el galeno.

Invoca a la calma a la población

Invoco a la tranquilidad de la población manifestando que permanentemente monitorean las instituciones educativas porque son donde puede darse contagiarse pero felizmente no se tiene más casos.

Pidió a la población verificar su tarjeta de vacunación y acudir a los establecimientos si es que su niño tiene fiebre y erupciones para hacer el descarte y determinar si tiene o no sarampión.

Vacunas son 100% seguras

Reconoció que hay padres que se oponen a los dispositivos biológicos creyendo que son dañinas. Por ello garantizo que las vacunas que se están aplicando son completamente seguras.

Respecto a la cobertura de vacunación de niños menores de cinco años, dijo que actualmente marcha al 45%, sin embargo la campaña continúa hasta fin de año.

Cobertura anual llegaría a 85%

Manifestó que de acuerdo a los datos de los últimos 10 años la cobertura en Tacna normalmente llega al 80 u 85%, habiendo siempre un porcentaje de población que no se vacuna y son los que están expuestos.