La actriz peruana Alessandra Fuller participó en el Festival de Cine de Cannes 2026, donde formó parte de las figuras latinoamericanas presentes en uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo.

La presencia de Fuller en el festival se da tras su participación en las películas estadounidenses Boyz Trip y Green River Killer, ambas grabadas completamente en inglés.

Además, “Green River Killer” forma parte de las actividades vinculadas al Marché du Film, considerado uno de los mercados audiovisuales más relevantes de la industria global. La gestión de la carrera de la actriz durante esta etapa está encabezada por su hermana Samantha Fuller, junto a las compañías Bluhaus y Weltsix.

“Estar aquí es realmente un sueño hecho realidad. Cannes representa cine, arte e historia, y poder vivir esta experiencia es algo profundamente especial para mí. Caminar esta alfombra es la confirmación de que no existen límites cuando decides apostar por tus sueños” , comentó Alessandra Fuller desde la Riviera Francesa.