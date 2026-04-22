El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) negó responsabilidad sobre la realización de la Feria Arequipa, Perumin 37 y Jardín de la Cerveza en el campo ferial Cerro Juli, sin un pago por el uso del espacio.

El jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Bradley Alarcón Manrique, aseguró que los cuestionamientos realizados por el consejero César Huamntuma “no tienen sustento” y enfatizó que los convenios marco para estas actividades fueron firmados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

En estos no se estipuló pago por el uso del recinto, sino únicamente mantenimiento del campo e infraestructura y aseguró que, por tratarse de contratos públicos, debieron respetarse aún cuando el recinto había pasado a manos del GRA, lo que se formalizó en setiembre del 2025.

Los convenios se firmaron con la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Instituto de Ingenieros de Minas y con Backus y el MIDAGRI sugirió al GRA que se mantengan aún cuando transfirió el bien a la Región.

VIDEO RECOMENDADO



