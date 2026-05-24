POR: SARKO MEDINA

Con 30 libros publicados entre novela, poesía, ensayo e investigación histórica, Francisco León es un referente de la escritura y el mundo editorial del sur del Perú.

Francisco, publicas “El alma de los muertos”. ¿Por qué escribir una novela monumental sobre un país invisible? La escritura de “El alma de los muertos” obedeció a un proceso de reflexión: pensar en lo que somos y por qué es de esa manera, sumado al juego de lo fantástico. Podemos decir que esta especie de abandono de la realidad en el texto, que no es tal, no obedece a una deliberada intención de ruptura o giro inesperado, sino que fluye de manera natural al formar parte, al configurar, la manera en que los latinoamericanos, más aún los habitantes del campo, dan forma a “nuestra” realidad, la definición más adecuada de un modo de ser en el mundo. Un mundo poblado por ánimas, espectros, encantados, duendes, aparecidos, animales fabulosos, etcétera. Estoy muy feliz con la recepción de la obra por parte de la crítica seria, recalco eso, ya que mencionan que es lo mejor que se ha publicado en la última década.

¿A qué te refieres con “realismo anémico”? En tal afirmación, Ugo hace suya mi categoría “Realismo Anémico”, con la que defino a todos esos autores que no pasan de ser malas imitaciones, fotocopias, de Mario Vargas Llosa y que llenan páginas y páginas con historias insulsas que al lector no le interesan ni le despiertan interés en lo más mínimo. Ugo asegura, además, que “El alma de los muertos” es un “algo más”, que tiene elementos, por lo antes mencionado, pero que no se agota ni se reduce al realismo mágico.

Publicaste 30 libros en 21 años. ¿Escribes compulsivamente o por disciplina? Escribo por una pulsión vital. No puedo estar sin escribir, en cualquier soporte y circunstancia; paso todo el día pensando, imaginando situaciones.

¿Qué relación tiene el rock con la historia oficial del Perú? Tengo 5 libros de ensayo sobre el rock y, además, dos novelas y aparezco, con una larga entrevista, en el libro “Fuera de la capital, el rock peruano en las regiones”, del filósofo Pedro Cornejo Guinassi, uno de los más serios investigadores del rock. Considero que, en el discurso de la historia oficial del Perú, el rock tiene un papel secundario, como una anotación al margen de página, pero muy significativo para los amantes del género, entre los que me incluyo. Una cosa es la historia oficial y otra la historia emocional del Perú, que es donde el rock tuvo su mayor fortaleza.

Dirigiste el Plan Municipal del Libro de Cusco (2017) y fundaste la FILS en Salamanca de Monterrico. ¿Las ferias del libro venden o educan? Dirigir el equipo para la elaboración de la línea de base del Plan fue una gran experiencia que me permitió conocer a fondo la cadena productiva del libro y la lectura. La FILS, la “feria más alegre de Lima”, ha tenido dos versiones y vamos por la tercera. Es una feria que cumple con lo que considero debe ser una feria del libro: educa, tiene grandes invitados, divierte y los editores y autores venden muy bien.

PERFIL

Francisco Adriano León Carrasco, historiador. Escritor, poeta, editor, historiador y músico. Estudió literatura en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizador de la Feria Internacional del Libro de Salamanca de Monterrico (FILS).