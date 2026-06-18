Disney presentó el primer tráiler y el póster oficial de “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, una nueva producción original de Walt Disney Animation Studios que llegará exclusivamente a los cines el próximo 26 de noviembre de 2026.

La película marca el largometraje número 65 del estudio y sigue la historia de Billie, una adolescente impulsiva y poco convencional que descubre habilidades mágicas ocultas que la conducen a Hexe, un reino donde comenzará un viaje de autodescubrimiento y revelaciones familiares.

Tracey Ullman y Stephen Fry se suman al elenco de voces

Al elenco de voces en inglés previamente anunciado, integrado por Hailee Steinfeld y Rashida Jones, se incorporan la actriz y comediante británica Tracey Ullman y el actor Stephen Fry.

Ullman dará vida a Ms. Quill, una pluma de escribir encantada, mientras que Fry interpretará a Elias Quire, un diario mágico que acompañará a la protagonista durante su aventura.

La historia aborda el crecimiento personal y los secretos familiares

Según el avance oficial, Billie es llevada fuera de los suburbios hacia Hexe, un mundo mágico donde descubrirá una poderosa conexión con la magia y secretos familiares que podrían cambiar para siempre el universo de las brujas.

La directora Fawn Veerasunthorn señaló que la protagonista se siente fuera de lugar en su vida cotidiana y que deberá adentrarse en un mundo de magia “incontrolable y salvaje” para comprender quién es realmente.

Por su parte, el director Jason Hand destacó que Hexe es el lugar donde Billie comienza a sentirse vista por primera vez, iniciando un viaje que la llevará a descubrir su verdadera identidad.

¿Quiénes están detrás de “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”?

La película está dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, con Josie Trinidad como codirectora.

La producción está a cargo de Roy Conli y Yvett Merino y llegará exclusivamente a las salas de cine el 26 de noviembre de 2026.

Datos clave

Película: “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”.

Estudio: Walt Disney Animation Studios.

Número de largometraje: 65.

Estreno: 26 de noviembre de 2026.

Formato: Exclusivamente en cines.

Voces en inglés: Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Tracey Ullman y Stephen Fry.

Directores: Fawn Veerasunthorn y Jason Hand.

Codirectora: Josie Trinidad.

Productores: Roy Conli y Yvett Merino.