Prime Video presentó las primeras imágenes oficiales de La Hipótesis del Amor, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Ali Hazelwood, uno de los mayores éxitos editoriales del género romántico en los últimos años.

La plataforma confirmó que la película se estrenará el próximo 23 de septiembre y estará disponible para los usuarios en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

La producción lleva a la pantalla una historia que conquistó a millones de lectores gracias a su combinación de romance, humor y ambientación académica.

Photo Philippe Bosse philippebosse.com

Una relación falsa que desafía todas las teorías

La trama sigue a Olive Smith, interpretada por Lili Reinhart, una estudiante de doctorado enfocada en construir una carrera dentro del ámbito científico y académico.

Su vida da un giro inesperado cuando descubre que su mejor amiga, Ahn, interpretada por Rachel Marsh, se ha enamorado de Jeremy, un joven por quien Olive había sentido atracción anteriormente.

Para convencer a su amiga de que ya ha superado ese interés romántico, Olive toma una decisión impulsiva: besa al profesor Adam Carlsen, personaje interpretado por Tom Bateman.

Lo que comienza como una estrategia improvisada termina convirtiéndose en una relación ficticia basada en reglas y acuerdos que, con el tiempo, empieza a generar sentimientos reales entre ambos protagonistas.

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Un bestseller que da el salto al cine

La película está basada en la exitosa novela La Hipótesis del Amor de Ali Hazelwood, autora reconocida por sus historias románticas ambientadas en el mundo de la ciencia y la investigación.

La adaptación cinematográfica cuenta con la dirección de Claire Scanlon y un guion escrito por Sarah Rothschild.

La producción está a cargo de Elizabeth Cantillon.

Parte de la estrategia juvenil de Prime Video

La cinta forma parte de “Modo Fan: Activado”, una nueva iniciativa de Prime Video orientada a fortalecer su conexión con las audiencias jóvenes y las comunidades de seguidores que impulsan la cultura fandom.

Como parte de esta estrategia, la plataforma también anunció la realización de Obsessed Fest, un evento inmersivo dirigido a los fanáticos de algunas de sus producciones más esperadas.

Obsessed Fest reunirá a fans y protagonistas

El encuentro se realizará el próximo 27 de junio en nya Studios, en Los Ángeles, y ofrecerá experiencias interactivas, adelantos exclusivos y encuentros con elencos y creadores.

Además de La Hipótesis del Amor, el evento incluirá contenidos relacionados con producciones como Every Year After, Elle, Off Campus, Overcompensating, Your Fault: London y Drawn Together.

Según Prime Video, la iniciativa busca acercar a los seguidores a las historias y talentos que generan mayor interés dentro de las audiencias jóvenes.

Expectativa entre los seguidores de la novela

Desde su publicación, la novela de Ali Hazelwood se convirtió en un fenómeno editorial internacional y logró posicionarse en la lista de bestsellers de The New York Times.

La adaptación cinematográfica figura entre los estrenos más esperados por los seguidores del género romántico, especialmente entre quienes ya conocen la historia de Olive y Adam.

Con el lanzamiento de las primeras imágenes y la confirmación de la fecha de estreno, Prime Video inicia oficialmente la campaña promocional de una de sus apuestas más importantes para el segundo semestre del año.