Henry Cavill vuelve a la pantalla grande con “En la Zona Gris”, la nueva película dirigida por Guy Ritchie que se estrenará este 18 de junio en los cines del Perú.

En el thriller de acción y espionaje, el actor británico interpreta a uno de los integrantes de un equipo encubierto de élite encargado de recuperar una fortuna robada en medio de una red de traiciones y operaciones estratégicas.

Más allá de su trayectoria en franquicias como “Superman” y “The Witcher”, Cavill se ha ganado una conexión especial con millones de seguidores gracias a su conocida afición por los videojuegos, la fantasía y la cultura geek.

Un gamer apasionado y amante de los mundos fantásticos

El actor ha revelado en diversas entrevistas que una de sus actividades favoritas es jugar en PC. Entre los títulos que más disfruta figuran “The Witcher 3”, “Half-Life” y “Total War: Warhammer”.

Su afición por el universo de “The Witcher” fue precisamente uno de los factores que impulsaron su interés por interpretar a Geralt de Rivia en la serie de Netflix. Cavill era fanático de la franquicia mucho antes de ser elegido para el papel.

Otra de sus grandes pasiones es “Warhammer 40K”, universo al que dedica parte de su tiempo libre pintando miniaturas y participando en partidas. Su vínculo con la saga es tan conocido que actualmente trabaja junto a Amazon en una adaptación audiovisual inspirada en esa franquicia.

La llamada que casi no respondió por jugar “World of Warcraft”

Una de las anécdotas más recordadas por sus seguidores ocurrió cuando estuvo a punto de perder la llamada que le confirmaba que interpretaría a Superman.

Según ha contado el propio actor, estaba concentrado jugando “World of Warcraft” cuando recibió la comunicación, una historia que se hizo popular entre las comunidades de jugadores y reforzó su imagen como una celebridad cercana al mundo gamer.

Acción y entrenamiento en sus películas

Henry Cavill también se caracteriza por involucrarse activamente en las secuencias de acción y los entrenamientos físicos de sus proyectos.

Ya lo hizo en “Misión Imposible: Fallout” y en “The Witcher”, y ahora vuelve a demostrarlo en “En la Zona Gris”, donde las persecuciones, los enfrentamientos y las operaciones encubiertas forman parte esencial de la trama.

Con una combinación de disciplina física, carisma y una auténtica pasión por la cultura geek, el actor británico se prepara para regresar a los cines con una de las apuestas de acción más esperadas del año.