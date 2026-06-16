La película peruana Pucallpa la Europea llegará a las salas comerciales del país el próximo 9 de julio, luego de un recorrido por festivales de cine nacionales e internacionales.

La cinta, dirigida por Santi Zegarra, presenta una historia que combina drama humano, crítica social y elementos de la espiritualidad amazónica, abordando temas como la diversidad sexual, la migración, la discriminación y la búsqueda de identidad.

El estreno está previsto en salas de Lima, Pucallpa e Iquitos.

La historia de Elsa y el retorno a sus raíces

La trama sigue a Elsa, una mujer trans peruana deportada de Francia que regresa a un país donde enfrenta nuevas dificultades para reconstruir su vida.

En Lima encuentra apoyo en Naomi y Pamela, dos amigas trans que también atraviesan sus propias luchas personales. En ese contexto conoce a Aymeric, un ciudadano francés casado con una actriz de teatro, con quien desarrolla una relación marcada por tensiones y contradicciones.

Posteriormente, Elsa decide regresar a Pucallpa para reencontrarse consigo misma y reconectar con sus raíces Shipibo-Konibo.

La producción mezcla realismo, sensualidad, espiritualidad amazónica y crítica social en una narrativa centrada en la identidad y la diversidad.

Un elenco liderado por actrices trans

Uno de los aspectos más destacados de la película es la presencia de tres actrices trans en los papeles principales.

La protagonista es Melissa Campos, acompañada por Javiera Arnillas en el papel de Naomi y por Etza Reátegui Wong, quien debuta en el cine peruano.

El reparto también incluye al actor canadiense-francés Maxime Saint-Jean y a la actriz argentina Gabriela Pastor.

Según la producción, la elección del elenco responde a una apuesta por la autenticidad y la representación de las realidades que aborda la historia.

Una producción respaldada por el Ministerio de Cultura

La película fue producida por Sunkku Producciones y recibió premios de desarrollo y producción otorgados por el Ministerio de Cultura del Perú.

El equipo técnico está integrado por profesionales reconocidos de la industria audiovisual peruana, entre ellos Andrés Malatesta en la producción, Julián Amaru Estrada en la dirección de fotografía, Teresa Hurtado Escobar en la dirección de arte, Omar Pareja en sonido, Roberto Benavides en montaje y Karin Zielinski en la composición musical.

La distribución estará a cargo de CECIG Entertainment & Consulting.

Cine social con proyección internacional

“Pucallpa la Europea” se presenta como una propuesta que aborda problemáticas vinculadas a la exclusión social, la trata de personas trans y los conflictos interculturales, inspirándose en hechos reales.

La producción alterna entre el drama íntimo y la reflexión social, buscando generar una conversación sobre inclusión, diversidad y derechos humanos.

Tras su paso por diversos festivales, el filme llegará a las pantallas comerciales como una de las apuestas más destacadas del cine peruano de la temporada.