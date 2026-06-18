Durante su encuentro con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano, el presidente José María Balcázar le entregó como obsequio dos King Kong, tradicional dulce de Chiclayo que el sumo pontífice conoció durante los años que pasó en el Perú.

Las imágenes difundidas por EFE muestran una mesa con diversos presentes entregados durante la reunión, entre ellos los conocidos postres lambayecanos. El gesto coincide con el vínculo que mantiene León XIV con Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de llegar al pontificado.

La reunión entre ambas autoridades también sirvió para confirmar la próxima visita del papa al Perú. Según informó Balcázar, el viaje se realizaría durante la primera quincena de noviembre y tendría una duración de entre ocho y diez días.

De acuerdo con lo adelantado por el mandatario, el recorrido incluiría Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, además de una posible visita a Puno e Iquitos.

¿Por qué se llama King Kong?

El origen del nombre de este tradicional dulce chiclayano se remonta a la década de 1930. Una de las versiones más difundidas señala que su gran tamaño llevó a los consumidores a compararlo con el famoso gorila de la película “King Kong”, estrenada en 1933. Con el paso de los años, el nombre quedó asociado al postre elaborado con capas de galleta rellenas de manjar blanco y otros ingredientes.