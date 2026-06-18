El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo inició procedimientos sancionadores por publicidad estatal indebida contra la gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel y los alcaldes de las municipalidades de Víctor Larco y Salaverry, Enrique León Clement y Carlos Arroyo Rojas, respectivamente.

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El caso contra la gobernadora inició el 12 de junio, cuando la fiscalizadora provincial Claudia Gonzales Sánchez advirtió que “detectó difusión de publicidad estatal, a través del uso de un elemento publicitario instalado en la I.E. 80891 Augusto Alva Ascurra, en el distrito de Víctor Larco Herrera”. En el cartel se promocionaban los trabajos que se realizarán en ese colegio.

Sin embargo, el Gobierno Regional de La Libertad no informó de la instalación del panel, lo que vulneraría el artículo 20 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral.

Por ello, el 13 de junio, a través de la Resolución N° 01134-2026-JEE-TRUJ/JNE, el ente electoral dispuso admitir a trámite el proceso sancionador contra la gobernadora. También le solicitó sus descargos.

Autoridades ediles

El Jurado también dispuso investigar por publicidad estatal al alcalde de Víctor Larco, Enrique León Clement.

En su caso, se constató que no reportó un panel que colocó la municipalidad distrital en la tercera cuadra de la calle Rubén Darío. Ahí promocionaba el “mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el estadio municipal”.

“Dicha publicidad estatal no ha sido reportada ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo dentro de los siete días hábiles posteriores al inicio de la difusión estatal por parte de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera”, indica el documento.

El Área de Fiscalización del JEE también advirtió que la gestión del burgomaestre de Salaverry, Carlos Arroyo, habría vulnerado las normas electorales al no reportar un panel instalado en inmediaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED), en plena vía pública. En la propaganda se promocionaban los servicios de seguridad ciudadana.

El proceso sancionador se formalizó el 12 de junio último, a través de la Resolución N° 01123-2026-JEE-TRUJ/JNE. El burgomaestre ya entregó sus descargos. Ahí pide archivar su proceso debido a que el cartel no se encuentra la zona advertida por el Jurado.