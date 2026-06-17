Hace algunos días se registró un salvaje ataque de sicarios a un grupo de personas que se encontraba dentro de una camioneta en pleno centro de Trujillo. Horas después de este hecho delictivo, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, salió ante los medios de comunicación y dijo: “Nuestras cámaras han podido captar estos hechos y las imágenes ya están en poder de las autoridades”.

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Sin embargo, ayer el gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, aclaró que esas imágenes fueron grabadas por las cámaras de vigilancia que adquirió la Región y que se lograron almacenar las imágenes debido a un sistema que ha implementado la Policía Nacional del Perú (PNP), mas no por intervención de la MPT.

CONTEXTO

Ahora bien, en este punto es importante recordar que en junio del año pasado, el GORE La Libertad adquirió 420 cámaras de videovigilancia para la provincia de Trujillo, las cuales serían monitoreadas desde la Central 105, por un monto de S/ 9 millones.

Los dispositivos fueron distribuidos de la siguiente manera: Trujillo 200 cámaras, El Porvenir (80), La Esperanza (60), Alto Trujillo (40), Víctor Larco Herrera (10) y Florencia de Mora (30).

Mediante un convenio cada municipalidad tiene la obligación de garantizar la infraestructura y operatividad del sistema de videovigilancia, asegurando que se le dé el soporte técnico necesario y de manera continua al correcto funcionamiento de las cámaras y su integración con la Central de Emergencia 105 de la PNP.

Además, se tiene que garantizar el almacenamiento y resguardo de la información, conservando imágenes, videos y registros por el plazo mínimo de 45 días.

NO LO CUMPLE

No obstante, a decir de Edwin Dávila Paredes, la gestión del alcalde de Trujillo, Mario Reyna, no está cumpliendo con esa parte del convenio, toda vez que existen deficiencias con respecto al equipamiento para garantizar las grabaciones de 45 días de acuerdo a Ley N° 30120.

“No tienen el sistema de data center ni los servidores. Al tener ese problema el general PNP Ricardo Espinoza (jefe de la Policía en La Libertad) ha visto (por su cuenta) unas conexiones para ver las imágenes de las cámaras y las puede almacenar por un tiempo determinado. Pero la responsabilidad es de la municipalidad de Trujillo”, manifestó.

Esta información ha quedado plasmada en el Informe N°000072-2026-GRLL-GGR-ORDN, del 22 de mayo de 2026, en el que se consigna que la MPT no está cumpliendo con su parte de dotar de soporte técnico de almacenamiento e integración a la Central de Emergencia 105 de la PNP.

“Nos han dicho que está en proceso de licitación, pero eso debió haberse hecho en febrero”, acotó Dávila.

Correo buscó la versión de Mario Reyna y este aseguró que las imágenes del atentado en el centro de Trujillo fueron grabadas por cámaras de la MPT.

Resaltó que los dispositivos graban “sin necesidad de realizar compras a empresas usando el estado de emergencia”.

Dejó entrever que se están realizando “lobbys” para comprar a proveedores a dedo. “Así saquen 10 o 20 reportajes no le voy a comprar a una empresa de dudosa reputación, ni pagamos costos inflados. Se comprará le mejor oferta”, afirmó.