Un artefacto explosivo fue detonado la noche del lunes cerca de la vivienda de Fernando Aspericueta Cabanillas, quien denunció ser víctima de extorsión por parte de una organización criminal.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo.

La explosión causó daños materiales en viviendas cercanas, aunque no se reportaron personas heridas.

Empresario musical asegura que atentado estaba dirigido contra él

Tras el ataque, Fernando Aspericueta afirmó que el objetivo de los delincuentes era su vivienda.

Según relató durante una transmisión en vivo realizada a través de sus redes sociales, testigos le indicaron que el explosivo habría sido lanzado con dirección a su domicilio, pero no alcanzó el objetivo previsto.

“Según testigos, dicen que la bomba la han tirado para mi casa, sino que les ha fallado. Mi vecina no recibe amenazas, yo sí he sido amenazado”, manifestó.

El director de la agrupación sostuvo que las amenazas comenzaron el pasado Día de la Madre, cuando recibió llamadas intimidatorias mientras se encontraba con su familia.

Denuncia extorsión y exige protección

El empresario musical señaló que desde mayo solicitó garantías para su vida ante las autoridades competentes.

Según indicó, presentó el pedido ante la Subprefectura de Guadalupe debido a las constantes amenazas que venía recibiendo.

“Pongo en alerta esto para que me den garantías para mi vida, porque aquí ya no se puede vivir. Si algo me pasa a mí, ya saben quiénes son los culpables”, declaró.

Aspericueta también expresó su preocupación por la seguridad de sus familiares, quienes se encontraban en el inmueble al momento de los hechos.

Extorsionadores exigirían S/ 30 mil

De acuerdo con fuentes policiales, los presuntos extorsionadores estarían exigiendo el pago de S/ 30 mil a cambio de no atentar contra el empresario musical.

Tras la detonación del explosivo, los delincuentes habrían retomado las comunicaciones mediante mensajes enviados por WhatsApp.

Según la denuncia, los extorsionadores le habrían advertido que el ataque era apenas el inicio de una serie de acciones violentas si no accedía a sus exigencias económicas.

Investigación en marcha

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del atentado y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El caso se suma a otros episodios de extorsión registrados en distintas zonas de la región La Libertad, donde empresarios, comerciantes y representantes de agrupaciones musicales han denunciado amenazas similares en los últimos meses.