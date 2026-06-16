Cuatro hombres participaron en el doble crimen ocurrido la tarde del último domingo en la avenida Julián Arce Larreta, en el distrito trujillano de Laredo, durante el evento automovilístico denominado “Desafío CCT 36° Aniversario Laredo”. Todo quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona.

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Captados

En las imágenes se puede apreciar como dos sicarios, luego de perpetrar el hecho de sangre que también dejó heridos, corren hacia una esquina de la mencionada avenida y abordan dos motocicletas, en donde los esperaban sus cómplices. Luego, escaparon con dirección a la Central de Cámaras de la comuna laredina.

Este ataque armado dejó como víctimas mortales a Carlos Agustín Gálvez Marcos, de 40 años, y Wilson Andrés Acosta Calderón, de 35 años. Este último joven, que era conocido por sus amigos como “Billy”, había llegado para participar de la tercera fecha de la carrera de autos.

En el ataque también resultaron heridos Javier Sebastián Montero Koo (51) y Carlos Daniel Vaquero Avales (22).

Inseguro

Carmen Cuentas Tello, subprefecta provincial de Trujillo, dijo en Cosmos Noticias que la actividad no contaba con garantías. “Sus garantías habían sido desestimadas”, aseguró.

Por su parte, el regidor de la comuna de Laredo Jack Benites lamentó el ataque e instó a la Policía a investigar y atrapar a los responsables.