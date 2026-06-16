En posesión de pasta básica de cocaína (PBC), un arma de fuego y aparatos explosivos fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Los Terremotos del Gordo Cero”, en el distrito de Chao, en la provincia liberteña de Virú. Entre los intervenidos figuran tres adolescentes, entre 16 y 17 años.

VER MÁS| La Libertad: Incautan material y equipos por más de 318 mil soles

Así cayeron

El operativo estuvo a cargo de la División Policial (DIVOPUS) Virú y el Escuadrón Verde Lima. Los detectives llegaron hasta el sector Nuevo Laremie, en Chao, e ingresaron a una vivienda. Ahí detuvieron a I. M. H., de 22 años. Además, intervinieron a los menores conocidos con los alias de “Rafo”, “Huevo” y “Flacucho”.

Según la Policía, durante el registro domiciliario se les decomisó 600 envoltorios de PBC. También dos bolsas de polietileno que contenía 874 gramos de la misma sustancia ilícita.

Asimismo, se incautaron: un revólver con la serie erradicada, una balanza digital de color blanco, 10 cordones detonantes blancos, dos cartuchos de dinamita amarrillos y una bolsa con recortes de papel cuadriculado de cuaderno.

También se hallaron seis coladores, dos de ellos de metal y cuatro de plástico.

Los intervenidos y las especies comisadas fueron puestos a disposición del Área Antidrogas (Areandro) de la ciudad de Trujillo.