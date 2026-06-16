El exalcalde de Trujillo Arturo Fernández Bazán está en la polémica. El denominado “Loco de Moche” hizo un llamado a sus seguidores y a sus “esclavos” para que le transfieran dinero con la finalidad de recolectar S/ 50 mil que le permitan pagar la reparación civil de su juicio, de lo contrario podría ir a la cárcel.

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Pedido

A través de su cuenta de Facebook, el excandidato a la Vicepresidencia de la República aseguró que este 26 de junio fue citado por el Poder Judicial porque uno de sus querellantes por difamación solicitó cárcel efectiva para él.

“Este sujeto llamado Víctor Burgos Mariños, que me ha ganado la querella, pues ahora está solicitando la revocatoria de pena de prisión suspendida (fue condenado a 1 año y 8 meses). Quiere que vaya a la cárcel […]. Este señor está solicitando cárcel para mí y tenemos una audiencia el 26 de junio, de manera obligatoria tengo que asistir porque él quiere que yo le pague los 50 mil soles de reparación civil. Va a ser a las 9 de la mañana (la audiencia)”, indicó.

Para conseguir ese dinero, Fernández dijo que intentó solicitar un préstamo. Sin embargo, los bancos le negaron el crédito porque tiene una investigación por lavado de activos.

“El señor del banco me dice que no me puede dar préstamo porque tengo denuncia de lavado de activos. Me tienen denunciado por lavado de activos y no puede pedir préstamos”, acotó.

Ante esto, dijo que no le quedó otra alternativa que solicitar que sus seguidores le yapeen.

“(Ricardo) Belmont tiene a sus espartanos, pero yo tengo a mis esclavos, mis esclavos que me ven a través de esta página, que quieren salir de la esclavitud y es normal, me dirijo a todos mis esclavos y también a mis seguidores que de una u otra manera me siguen”, indicó.

En otra transmisión, Fernández aseguró que sus “esclavos” son los simpatizantes de otros partidos que también ven sus videos.