La escuadra de Sporting Huamachuco goleó 4-1 a Diamante de Gala, en el Estadio Municipal de Huamachuco, y se coronó campeón provincial de la Copa Perú de Sánchez Carrión.

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El cuadro huamachuquino, dirigido por el “Charro” Yuri Miñano, sumó 7 puntos y se metió a la departamental del fútbol macho.

SUPERIOR

Sobre los 11 minutos de juego, apareció Lisber Ágreda, le pegó un zapatazo desde fuera del área y se encargó de anotar el primer tanto. Luego, a los 35′, el capitán Nelson Ávila marcaba el segundo tanto.

Para la segunda mitad, el experimentado Kenye Serín aumentó la cuenta sobre los 61′. Tres minutos más tarde, Kike Nicasio descontó para Diamante de Gala.

Para cerrar el triunfo, al minuto 88, el goleador Kevin Araujo no perdonó dentro del área y anotó el cuarto tanto.

FESTEJOS

Miñano, exfutbolista que visitó los colores de la Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci, ahora como DT de Sporting Huamachuco, destacó que lograron el objetivo que se habían planteado a corto plazo.

“Gracias a Dios somos bicampeones provinciales. Este título es de los chicos, por todo el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de la temporada”, indicó Miñano.

El estratega destacó que ahora se enfocan en lo que viene: la fase departamental. “El próximo objetivo es llegar a la nacional y traer la Liga 2 a Huamachuco. Esperamos el apoyo del aficionado”, puntualizó.

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