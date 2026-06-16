Mediante el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 6363-2026-CG/GRLIB-AOP, la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia un presunto acto irregular en la adquisición de 30 contenedores de residuos sólidos adquiridos por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. Según el documento, en el procedimiento de compra ordinaria se optó, sin sustento alguno, por la propuesta más onerosa y por la que no reunía las especificaciones técnicas.

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De acuerdo al informe emitido por el órgano de control, la Subgerencia de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial de la referida entidad edil, adquirió los 30 depósitos por un importe de S/ 51,330,00, seleccionando y contratando un proveedor de mayor costo, a pesar de que existía una oferta más económica, tal como quedó evidenciado en la lista de proformas. Esto ocasionó un pago mayor de S/ 8,850,00.

Sin argumento

Lo que llama la atención de la Contraloría es que en los expedientes de contratación y de pago no se evidenció un informe que sustente la elección del producto y del proveedor escogido con quien, incluso, se perfeccionó el contrato.

Ahora bien, fue la Subgerencia de Gestión Ambiental de la comuna de Víctor Larco Herrera la que solicitó la compra de los 30 contenedores para la erradicación de basura en puntos críticos y planteó características específicas puntuales.

Al detalle

Uno de los requisitos del requerimiento era que el contenedor de basura tenga una capacidad de 1,100 litros. Se especificó que sus características sean: alto 133 cm, ancho 106 cm y largo 105-138 cm.

No obstante, la propuesta con la mejor oferta económica fue presentada por PAPELERA DICAL E.I.R. L. Su producto tenía capacidad de 1,100 litros, 126 cm alto, 103 cm de ancho y 135 cm de largo. El monto total de la proforma fue S/ 42,480,00. También ofreció una garantía de 12 meses.

En tanto, la empresa SOLUTIONS S.A.C. ofreció tachos recolectores de 1,100 litros que tenían: alto 130 cm, ancho 135 cm y largo 135 cm. Su proforma fue de S/ 51,330,00. Además, planteó seis meses de garantía.

A pesar de que la segunda propuesta no reunía las características requeridas por el área usuaria y su costo era más elevado, la Subgerencia de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial de Víctor Larco Herrera optó por seleccionarla. La comisión de control no encontró ningún informe que sustente la elección.

Cuando los miembros de la comisión de la Contraloría indagaron por qué se optó por elegir esa propuesta, representantes de Desarrollo Social y Servicios Públicos Municipales señalaron que no se encontraron en el mercado productos con las dimensiones establecidas y que desde el área de Logística les dijeron, de manera verbal, que se compre los tachos con las medidas más cercanas a las requeridas.

Según el órgano de control, esto afectó la igualdad de trato, competencia, eficacia y eficiencia que debe regir en toda contratación pública.